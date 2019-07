Le PDG d'Amazon Jeff Bezos finalise son divorce avec un accord à 38 milliards de dollars

Les chiffres ont de quoi donner le tournis. Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, et son ex-femme MacKenzie Bezos ont finalisé leur divorce ce vendredi, à hauteur de 38 milliards de dollars, comme l'a annoncé Bloomberg News. En vertu de cet accord, MacKenzie Bezos, 49 ans, recevra environ 19,7 millions d'actions Amazon.com, soit une participation de 4% dans la compagnie. De quoi la placer en 22e position du classement Bloomberg Billionaires, devançant de peu François Pinault. Jeff Bezos, 55 ans, conservera une participation à hauteur de 12% et restera l'homme le plus riche du monde.





Comme le rappelle l'AFP, la romancière MacKenzie Bezos a annoncé qu’elle céderait à son mari toute sa participation dans le "Washington Post" et la société d’exploration spatiale Blue Origin, ainsi que le droit de vote associé à ses actions Amazon restantes. Elle a également promis de donner la moitié de sa fortune à des œuvres de charité, rejoignant les rangs des philanthropes les plus riches du monde.