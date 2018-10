Après les selfies et les belfies, voici le "photobombing" ou l'art de gâcher une photo en s'y incrustant. C'est plus amusant quand ce sont les stars qui le font, comme Cameron Diaz, Rihanna, Robert Pattinson ou Tom Hanks. Ils arrivent à s'immiscer dans la photo et souvent les victimes ne s'en aperçoivent que le lendemain. Les stars tels qu'Emma Thompson, ou Dustin Hoffman et Joe Black adorent aussi gâcher les photos de leurs amis. Quelles autres stars réussissent leur photobombing au détriment de leurs victimes anonymes ?