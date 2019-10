Le prince Harry et Ed Sheeran réunis pour un projet

SURPRISE - Sur Instagram, le compte officiel du duc et de la duchesse de Sussex a diffusé une vidéo-teasing du prince Harry accueillant le chanteur. Avant d'annoncer un événement.

Que va-t-il donc bien se passer ce jeudi 10 octobre entre le prince Harry et le chanteur Ed Sheeran ? Dans une vidéo publiée sur Instagram, on y voit le second s'incruster au domicile du duc de Sussex. Dans le clip, le chanteur sonne à la porte avant que ne retentisse le God Save the Queen. C'est alors qu'Harry ouvre en répondant : "C'est comme regarder dans un miroir", ironisant sur leur coiffure rousse. Ed Sheeran lui demande ensuite : "Salut Mec, ça va ? Je peux entrer avec une caméra ?", ce à quoi Harry accepte sans sourciller.

Au départ, de nombreux suiveurs ont cru reconnaître la demeure de Frogomore Cottage, comme le révèle Purepeople, un lieu où résident le prince et se femme Meghan Markle. Mais il s'agirait plutôt de Ivy Cottage, une autre demeure située sur le palais de Kensington. Pour étayer ses dires, le site Hello! a cru apercevoir le portrait de mariage de la princesse Eugénie et de son mari, or c'est ici que les deux mariés ont vécu l'année passée.