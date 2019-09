Harry et Meghan en Afrique du Sud : un voyage fort en symboles

ROYAUTÉ - Le prince Harry et son épouse Meghan, accompagnés de leur nouveau-né Archie, entament ce lundi en Afrique du Sud leur premier voyage officiel en famille. Une tournée riche en signes puissants.

"Il est si facile de détruire. Les héros sont ceux qui font la paix et construisent". Quelques semaines avant le début de leur première visite officielle en Afrique du Sud, le prince Harry et Meghan Markle avaient partagé ces paroles inspirantes de Nelson Mandela sur leur compte Instagram "Sussex royal". Sans que l'on sache s'il s'agissait d'un hommage au premier président sud-africain noir ou d'une réponse aux critiques sur leurs voyages estivaux en jet privé, jugés pas très écolos. Le post avait quoi qu'il en soit rencontré un succès royal en récoltant plus de 365.000 "j'aime".

Sans doute y ont-ils de nouveau pensé en posant le pied ce lundi en Afrique du Sud. Alors que le centre-ville de Johannesburg a été secoué par une hausse des violences xénophobes début septembre, beaucoup dans le pays voient en cette tournée du couple royal un symbole d'espoir postapartheid. La venue d'une princesse descendante d'esclaves afro-américains par sa mère représente un événement historique pour les héritiers de Madiba.