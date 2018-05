Le prince Harry et Meghan Markle : retour sur leur histoire d'amour en cinq dates

Une colère et une officialisation. Ce mardi 8 novembre 2016, le communiqué tombe comme un couperet. Il demande aux médias d’arrêter de "harceler" sa compagne, Meghan Markle. Depuis quelques semaines, la jeune femme était scrutée par la presse britannique et le prince s’est inquiété pour sa sécurité. "Il n'est pas normal que Madame Markle soit sujette à une telle tempête après quelques mois de relation", indique alors, son chargé de communication Jason Knauf dans ce communiqué qu'il qualifie lui-même d'"inhabituel". Il dénonce notamment "le dénigrement en une d'un quotidien national", "le sexisme et le racisme des médias sociaux", "les combats juridiques pour empêcher la publication d'histoires diffamatoires" et les tentatives d'intrusions illégales de journalistes ou photographes au domicile de l'actrice. La presse est sommée de se calmer et les racistes de tous poils de la mettre en veilleuse.