Le prince Harry ne participera pas au jour de chasse royal par amour pour sa fiancée Meghan Markle

C'est ce qui s'appelle une entorse à la tradition. Attendu, comme chaque année, au traditionnel jour de chasse britannique, le "Boxing Day", le Prince Harry a décidé de ne pas y participer, contrairement aux autres membres de la famille royale, selon plusieurs médias britanniques. Et pour cause : sa fiancée Meghan Markle est très engagée dans la défense des animaux et n'aimerait pas la chasse.





"Ce 'Boxing Day' a toujours été un problème. Meghan est la garante des droits des animaux et n'aime la chasse sous aucune de ses formes. Harry adore ça, et a toujours participé à cette journée. Mais si cela signifie mettre fin à une tradition royale de longue date pour éviter de la bouleverser, alors cela doit se passer ainsi", a déclaré au Sun une source travaillant au sein du palais de Buckingham, rapporte le Huffington Post. Le palais royal britannique n'a pour l'instant pas commenté ces informations.