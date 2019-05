Le rappeur américain Common raconte avoir été agressé sexuellement lorsqu'il était enfant

Le rappeur et acteur américain Common affirme avoir été abusé sexuellement lorsqu'il était enfant par un ami de sa famille. L'artiste âgé de 47 ans a fait cette confession dans son dernier livre, "Let Love Have The Last Word", dévoilé le 7 mai, et dans lequel il revient sur un événement particulier de son enfance. Dans ce livre, il se rappelle avoir été en voyage dans la maison de sa tante, alors qu'il avait entre neuf et dix ans, accompagné par un ami de la famille. Selon ses dires, il aurait eu à partager son lit avec cet ami, qu'il appelle "Brandon", une nuit. Ce dernier l'aurait alors agressé sexuellement malgré ses refus répétés.