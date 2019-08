Le rappeur ASAP Rocky écope de prison avec sursis après sa rixe en Suède

L'affaire avait été très médiatisée outre-Atlantique et a mobilisé bien au-delà du milieu du hip-hop. Une pétition en ligne a été signée par plus de 600.000 personnes et des artistes comme Justin Bieber ont appelé à sa libération avec le hashtag #FreeRocky. Kim Kardashian avait été plus loin et en avait appelé à Donald Trump, qui s'était fendu de plusieurs tweets et d'un coup de fil aux autorités suédoises.