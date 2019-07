Le rappeur Jay-Z se lance dans le commerce légal de cannabis

De son côté, Jay-Z s'est enthousiasmé de cette collaboration : "Tout ce que j'entreprends, je veux le faire correctement et au plus haut niveau. Avec tout le potentiel de l’industrie du cannabis, l’expertise et l’éthique de Caliva en font le meilleur partenaire pour cette aventure. Nous voulons créer quelque chose d'extraordinaire, nous amuser dans le processus, répandre le bien et accompagner les gens le long du chemin", a-t-il déclaré. "Créer quelque chose de formidable, s'amuser en le faisant, faire le bien et accompagner des gens", tel est le message qu'a envie de faire passer Jay-Z en débutant ce nouveau partenariat.