Le rappeur Kalash en garde à vue à Paris pour outrages et rébellion

Une course périlleuse ponctuée par une arrestation. Samedi soir, Kalash a été interpellé par la police. Après avoir été invité sur la scène de l’AccorHotels Arena par Drake, le rappeur martiniquais a pris une Porsche pour gagner les Champs-Elysées. C’est là qu’il aurait eu plusieurs accrochages, selon une passante qui a filmé une partie de la scène. Sur sa vidéo postée sur les réseaux sociaux, on peut en effet voir distinctement une Porsche percuter l’arrière d’une autre voiture. Quelques minutes plus tard, Kalash sort brièvement du véhicule après un autre accrochage.