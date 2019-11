Le rappeur T.I. contraint sa fille à passer des tests de virginité

Le rappeur T.I. a révélé forcer sa fille aînée âgée de 18 ans à se soumettre à des vérifications gynécologiques de sa virginité chaque année, depuis deux ans. Dans le cadre d'une interview pour un podcast, "Ladies Like Us", mis en ligne ce mardi, Clifford Joseph Harris Jr de son vrai nom raconte accompagner sa fille Deyjah Harris chez le gynécologue tous les ans depuis son seizième anniversaire pour faire "vérifier son hymen". Et avec "certificat de virginité" délivré par le médecin spécialiste à l’appui.

Père de six enfants, l’artiste trap made in Atlanta était invité à co-animer ce nouveau podcast aux côtés de deux animatrices américaines quand il a été interrogé sur la parentalité, selon le site MediaTakeout. A la question de savoir s'il avait déjà parlé de sexe avec sa fille majeure, le rappeur de 39 ans a alors confié en toute transparence vouloir vérifier si l'hymen de sa jeune adulte de fille était toujours intact depuis la fin de son adolescence. "Non seulement avons-nous eu LA conversation, mais nous avons des visites annuelles chez la gynécologue pour vérifier son hymen", a-t-il répondu.

L'épisode de ce podcast a été posté en ligne mardi 5 novembre avant d’être été retiré dès le lendemain. Des extraits ont été relayés depuis sur différents réseaux sociaux où ils ont déclenché une vive indignation.