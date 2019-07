"Il est tellement beau" : Beyoncé et Meghan ont parlé bébé Archie et maternité à l’avant-première du Roi Lion

A cette occasion, Beyoncé portait une robe jaune asymétrique et Meghan Markle une robe noire évasée au niveau de la taille et signée Jason Wu, les cheveux élégamment noués en chignon. La présence du duc et de la duchesse de Sussex était en réalité lourde de sens. Le couple tient à mettre en lumière la diminution inquiétante de la population de lions sur le contient africain, dans le cadre du programme "Protect the Pride". Une initiative soutenue par le producteur Disney, qui a fait un don pour soutenir le projet caritatif que préparent Meghan et Harry pour l'automne prochain.