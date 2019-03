"Le souvenir de Clélia me hante" : pourquoi Adil Rami s'engage contre les violences conjugales

"Quand je me suis installé à Lille, en 2006, pour joueu au LOSC, je me suis fait un ami, Eric", se souvient Adil Rami. "Il avait une fille adorable, pétillante, Clélia". En février 2008, "le corps de sa fille a été retrouvé dans un canal..." poursuit-il. "Elle avait succombé aux coups de son petit-ami".





Un drame qui a profondément "choqué" le footballeur, qui avait tenu à l'époque à être présent auprès de la famille en deuil. "J'ai essayé de les aider au mieux", confie-t-il. "Mais je me suis senti impuissant. Depuis, le souvenir de Clélia me hante, et je savais qu'un jour j'en ferai quelque chose d'utile".