Le youtubeur Austin Jones condamné à 10 ans de prison pour pédopornographie

Il se servait de sa popularité pour attirer des jeunes filles. Le youtubeur américain Austin Jones a été condamné ce vendredi 3 mai à 10 ans de réclusion criminelle pour pédopornographie. Le jeune homme âgé de 26 ans est accusé d’avoir "incité plusieurs mineures, certaines âgées de 14 ans à peine, à produire des vidéos sexuellement explicites", comme le précise le ministère de la Justice américain.





Des faits qu’Austin Jones a reconnus et pour lesquels il avait plaidé coupable en février, rapporte le Chicago Tribune. Le quotidien explique que pour parvenir à ses fins, le jeune homme qui s’est fait connaître avec des reprises de chansons a cappella sur sa chaîne YouTube (qui comptait quand même plus de 25 millions de vues et 545.000 abonnés) promettait à ses victimes qu’il les aiderait à avoir plus de followers sur Instagram ou à devenir mannequins. Il leur demandait de lui prouver "qu’elles étaient ses plus grandes fans".