Lea Michele : la star de "Glee" a dit oui à l'homme de sa vie

En couple depuis deux ans, Lea Michele et Zandy Reich, 36 ans, se sont fiancés en avril dernier. Et depuis, chaque étape de préparation jusqu'au mariage a été savamment documentée sur Instagram, de l'enterrement de vie de jeune fille au dîner de fiançailles, en passant par la bridal shower - tradition typiquement américaine à la manière de la baby shower qui célèbre la future mariée. Un bonheur radieux que les internautes n'ont pu que saluer, se rappelant la période difficile traversée par l'actrice il y a bientôt six ans. Le 13 juillet 2013, elle perdait son petit ami et collègue Cory Monteith d'une overdose d'alcool et de drogue. "Que Cory puisse toujours être avec toi, qu'il te donne sa bénédiction et qu'il veuille sur toi", écrit un fan qui lui non plus n'a pas oublié l'acteur disparu.