Leaving Neverland : Barbra Streisand présente ses excuses après avoir pris la défense de Michael Jackson

Enfin, elle écrit ressentir "de profonds remords" et "espère que James et Wade [les deux protagonistes du documentaire] savent que je les respecte vraiment et que je les admire pour avoir dit la vérité." Un virage à 360° de la part de Barbra Streisand, puisqu'elle écrivait la veille que les "besoins sexuels" de Michael Jackson" étaient ce qu'ils étaient", mais qu'il était "très doux, très enfantin" et que ce penchant pour la pédophilie devait certainement venir "de son enfance, ou de son ADN".