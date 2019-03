"Leaving Neverland" : l’Amérique retient son souffle avant la diffusion du docu choc sur Michael Jackson

Alors qu’il était criblé de dettes au moment de son décès, Michael Jackson a généré plus de 400 millions de dollars de revenus rien qu’en 2018. La diffusion, dimanche et lundi, du documentaire sulfureux de HBO pourrait-elle marquer un coup d’arrêt aux différents projets en cours, à commencer par la comédie musicale prévue à Broadway en 2020 ? Aura-t-elle également un impact sur la diffusion - et les ventes - de ses innombrables tubes ? Difficile à dire…





D’après Dan Reed, interrogé en début de semaine sur CBS, il y aura un "avant et un après Leaving Neverland" pour les spectateurs. D'autant plus que son film voit le jour dans l'Amérique post-"Me Too", déjà ébranlée depuis le début d'année par l'affaire R. Kelly. Ironie du sort, c'est grâce à "You are not alone", son duo avec le sulfureux chanteur de r'n'b, que Michael Jackson a obtenu son dernier single n°1 des charts, en 1995.