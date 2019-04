"Leaving Neverland" : la famille de Michael Jackson contre-attaque dans un documentaire sur YouTube

Les versions s'opposent et s'entrechoquent. Posant la question : qui dit vrai ? Les fans de Michael Jackson sont nombreux à défendre leur idole avec encore plus de passion depuis la diffusion il y a moins d'un mois de "Leaving Neverland", un accablant documentaire qui donne la parole à deux victimes présumées du Roi de la pop. Wade Robson et James Safechuck y racontent de manière explicite les agressions sexuelles dont ils auraient été victimes plus jeunes.





Des accusations dénoncées par la famille du défunt chanteur qui a porté plainte contre la chaîne HBO. Son neveu le plus âgé, Taj Jackson, a lui lancé une cagnotte pour tourner son propre documentaire et contre les "mensonges" proférés contre son oncle. Alors que l'objectif de 777.000 dollars n'est pas encore atteint, le chanteur des 3T a d'ores et déjà livré sa version des faits dans un mini-film de 30 minutes qui risque de faire parler.