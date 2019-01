"Leaving Neverland" : le documentaire qui accuse Michael Jackson d’actes pédophiles dévoilé à Sundance

Dix ans après sa mort, l’ombre de Michael Jackson plane sur "Leaving Neverland", un documentaire de quatre heures présenté ce vendredi au Festival de Sundance, aux Etats-Unis en amont de sa diffusion au printemps prochain sur la chaîne HBO. Le réalisateur Dan Reed y donne la parole à Wade Robson et James Safechuck, deux hommes qui accusent le chanteur de les avoir abusés sexuellement lorsqu’ils étaient enfants. Et dont les plaintes, déposées en 2013 et 2014 respectivement, ont été rejetées par la justice.





Les médias américains rapportent que les organisateurs du Festival ont prévenu les spectateurs que des psychologues seraient à leur disposition à l’issue de la projection de ce film où aucun détail scabreux n’est épargné. D'après le journaliste de "Variety", qui a pu y assister, James Safechuck décrit ainsi les jeux sexuels auxquels Michael Jackson se livrait avec lui dans la piscine et le jacuzzi de Neverland, sa célèbre propriété qui serait truffée de pièces secrètes où il pouvait se cacher avec les enfants pour abuser d'eux.