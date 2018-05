Leçons de vie, Trumpmania et mégalomanie : on a tenté de décrypter le flot de tweets de Kanye West

Jusqu’à 20 posts en quelques heures certains jours. Pour un total de 356 micro-messages en un peu plus de deux semaines. Des chiffres pas franchement impressionnants pour les habitués de Twitter. Beaucoup plus étonnants quand on sait qu’ils sont signés Kanye West. Pendant un an, le rappeur a en effet appliqué le principe selon lequel "le silence est d’or". Aucun tweet. Aucun retweet. Jusqu'au 14 avril où le fondateur du réseau social himself lui souhaite un bon retour. Même sa femme, la pourtant ultra-connectée Kim Kardashian, n'avait pas été informée. "Je n'avais pas vu qu'il avait réactivé son compte. Un soir, il est venu et m'a dit 'tu as vu mes tweets ?'. Et je l'ai suivi", raconte-t-elle à Ellen DeGeneres.