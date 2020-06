Légende du cinéma porno, l’acteur Ron Jeremy est inculpé pour viols et agression sexuelle

Les faits se seraient déroulés entre 2014 et 2019, dans une maison et un bar de West Hollywood. Le procureur de Los Angeles a fixé sa caution à 6,6 millions de dollars. S’il est reconnu coupable, l’acteur, également réalisateur, risque de 90 ans à la perpétuité. Sans attendre le verdict de la justice, son agent a décidé de mettre un terme à leur collaboration.

Son nom figure dans le Guiness Book des Records grâce à un filmographie hallucinante de plus de 2000 titres. Superstar du cinéma porno américain depuis quatre décennies, l’acteur américain Ron Jeremy, 64 ans, a été inculpé mardi 23 juin en Californie pour viols sur trois femmes âgées de 25 à 46 ans, et pour agression sexuelle sur une quatrième.

A l’écran, son humour et son physique d’homme ordinaire - il mesure 1m68 et n'arbore pas un physique musculeux - le distinguent rapidement de ses collègues. Bien vite, sa notoriété dépasse le cadre du monde du porno. En 1984, il fait une brève apparition dans SOS Fantômes et, deux ans plus tard, il est engagé comme consultant sur le drame érotique d'Adrian Lynn 9 semaines 1/2 avec Kim Basinger et Mickey Rourke.

Un job qu’il occupera à nouveau en 1997 sur Boogie Nights, le film de Paul Thomas Anderson consacré à l’âge d’or du X américain et une autre vedette de l'époque, l'acteur John Holmes, mort du Sida à la fin des années 1980. Icône décalée, Ron Jeremy fait son entrée dans la pop culture et apparaît dans des clips vidéo de Guns N’Roses, Moby ou encore Mercury Rev, des émissions de téléréalité et des jeux vidéo.