Leïla Slimani quitte les réseaux sociaux "où la haine s'étale sans filtre"

Elle dit stop. La romancière Leïla Slimani a annoncé ce mardi 20 octobre qu'elle avait décidé de quitter les réseaux sociaux. Son annonce intervient quelque jours après la mort de Samuel Paty, l'enseignant assassiné vendredi dernier parce qu'il avait montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Un acte terroriste ignoble et pour lequel la responsabilité des réseaux sociaux a été pointée du doigt pour avoir aidé la propagation à la haine.

La lauréate du prix Goncourt 2016 pour son roman Chanson douce a publié un long texte en légende d'une photo de la couverture du livre de Jean d'Ormesson Au revoir et merci. "Aujourd'hui j'ai décidé de quitter définitivement les réseaux sociaux, de ne plus utiliser Instagram ou Facebook. Je ne veux plus cautionner des réseaux où la haine s'étale sans filtre, où aucune surveillance n'existe, où c'est le règne de l'impunité et de la démagogie. Et où leurs fondateurs, dans leurs bureaux de la Silicon Valley, n'ont aucun compte à rendre", explique-t-elle.