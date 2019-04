Les amoureux de "Koh-Lanta" Jesta et Benoît bientôt parents : le prénom de leur futur bébé dévoilé

C’est la belle histoire d’amour de "Koh-Lanta". En 2016, Jesta Hillmann, 24 ans, étudiante en ressources humaines, participe à la saison 16 du jeu d’aventure de TF1. Sur le tournage, au Cambodge, elle fait la rencontre de Benoît, un entraîneur de foot de deux ans son cadet. Elle est dans l’équipe des jaunes, il est dans l’équipe des rouges. Ils iront ensemble jusqu’à la finale, remportée par le jeune homme.





Depuis, le couple partage régulièrement son bonheur sur les réseaux sociaux avec ses abonnés. En octobre dernier, c’est depuis New York que Jesta a annoncé avoir accepté la demande en mariage de son aventurier préféré. "Je vais épouser l'homme le plus incroyable au monde, je vous souhaite à tous de trouver votre âme soeur parce qu'il y a rien de plus fort au monde que l'amour."