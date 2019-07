Les Anglais ne supportent plus Meghan Markle ? La reine Elizabeth s'apprête à la recadrer

Rien ne va plus entre Meghan Markle et les Anglais. L'ancienne comédienne américaine doit faire face à une pluie de critiques depuis son mariage ultra médiatisé avec le prince Harry. Alors que tout le monde pensait que la jeune femme de 37 ans allait donner un coup de jeune à la couronne, elle ne cesse de multiplie les faux pas et sa popularité est désormais en chute libre. Accusée d'être trop dépensière, les Anglais également ont du mal à accepter qu'elle verrouille sa vie privée (on ne connaît même pas le nom des parrains de leur fils Archie, c'est dire).





"Je dirai qu'elle est encore en période d'essai et ça ne va pas très fort actuellement", estime Philip Turle, journaliste britannique à RFI. Si au début les Anglais la trouvaient originale, elle leur tape désormais sérieusement sur les nerfs "avec toutes ses tenues qui coutent extrêmement cher et les travaux dans leur cottage à Frogmore, à Windsor pour presque 2,7 millions d'euros". "Les gens se demandent pourquoi ça coûte aussi cher et pourquoi la famille royale n'est pas totalement transparente sur l'argent qu'ils dépensent", poursuit Philip Turle.