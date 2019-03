"Les années les plus heureuses de ma vie" : la dernière compagne de Luke Perry sort du silence

"Je veux exprimer ma gratitude à tous ceux qui m’ont témoigné leur amour et leur soutien", écrit-elle dans un message publié sur le site du magazine "People". "Les innombrables et chaleureuses histoires à propos de la générosité et de la gentillesse de Luke m’ont été d’un grand secours dans cette période difficile."





"Les 11 ans et demi que j’ai passés avec Luke ont été les années les plus heureuses de ma vie et je suis reconnaissante d’avoir pu passer tout ce temps avec lui", poursuit Wendy Madison Bauer. "Je veux aussi remercier ses enfants, sa famille et ses amis (...) Nous avons trouvé du réconfort en sachant que nos vies avaient été touchées par un homme extraordinaire. Il va beaucoup nous manquer."