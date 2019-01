Les "bourdes" de Lorànt Deutsch dans son histoire de Genève

Puis de lister les erreurs, comme le fait d’inventer un nom ("château du Rhône") au château de l’Île, ou de dire que l’impératrice Sissi a été tuée à coups de couteau quand l’arme du crime était une lime triangulaire. Lorànt Deutsch se trompe aussi sur l’origine du jet d’eau devenu le symbole de la ville, qu’il attribue à un "accident", une "surpression engendrée par l’arrêt des nombreuses machines à vapeur de Genève" : or le jet est né d’une valve de sécurité créée justement pour éviter les surpressions. Erreur aussi, entre autres, à propos de Rousseau qui aurait dû fuir la cité en 1763, alors qu’il a seulement renoncé à sa citoyenneté genevoise cette année-là, ayant quitté la ville 35 ans plus tôt. L’article du Matin finit en soulignant une "faute", "incompréhensible" : "ne pas dire un seul mot sur le seul événement historique connu et fêté par à peu près tous les Genevois: L'Escalade...".