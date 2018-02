Les confidences de Jamel Debbouze sur l’accident qui lui a fait perdre son bras

Devant des élèves âgés de 8 à 12 as, Jamel Debbouze a ainsi dû évoquer la perte d’un de ses bras, plus précisément le droit, révèle 7 sur 7. "Je suis sorti tard alors que je n’aurais pas dû sortir tard. Je me suis retrouvé sur le quai d’une gare. Je voulais gagner un peu de temps, j’ai vu le bus passer et j’ai traversé les rails en pleine nuit sans regarder, ni à gauche, ni à droite", a-t-il confié.