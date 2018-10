"Les courbes, ce n’est pas juste une mode" : Ashley Graham prend la défense des mannequins XXL

La jeune femme explique qu’elle a récemment recroisé la route de son agresseur, sur un plateau de télé. "Il me regarde dans les yeux et il me dit ‘Salut Ashley !’. Je me suis mise à trembler et j’ai envoyé un texto à mon mari pour lui dire que ce type était là. Il m’a engagé à dire quelque chose. Je suis ce qu’on appelle un 'supermodel', une activiste. Et je n’ai pas pu. Plus tard, je me suis demandé pourquoi je n’avais rien dit (…) C’est une décision difficile à prendre. Et je ne sais pas ce que je ferais si je le croise à nouveau."