Les derniers mots de Charles Aznavour

Charles Aznavour, le dernier géant de la chanson française, nous avait ouvert ses portes il y a deux semaines. C'est l'une de ses toutes dernières interviews. Dans cet entretien, il évoque librement et sereinement le grand âge et la mort. Vous le retrouverez dans son intégralité juste après ce journal dans notre Mag, qui lui sera entièrement consacré.



