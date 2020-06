"Les femmes trans sont des femmes" : Daniel Radcliffe, l’interprète de Harry Potter, tacle la romancière J.K. Rowling

"Je réalise que certains médias vont probablement présenter ça comme une bagarre entre J.K. Rowling et moi, mais ce n’est vraiment pas le sujet", se défend d’emblée le comédien. "Jo est sans conteste responsable du virage qu’a pris ma vie. Mais pour avoir eu l’honneur de travailler auprès de The Trevor Project depuis dix ans, et simplement en tant qu’être humain, il me semble nécessaire de dire quelque chose aujourd’hui."

Pas suffisant pour calmer la colère de nombreux internautes, anonymes et célèbres. Ce lundi soir, c’est Daniel Radcliffe, l’interprète de Harry Potter au cinéma qui est monté au créneau dans une tribune publiée sur le site de l’ONG américaine The Trevor Projet , spécialisée dans la prévention du suicide chez les jeunes personnes LGBT.

"Les femmes transgenres sont des femmes. N’importe quelle déclaration disant le contraire efface l’identité et la dignité des personnes transgenres et va contre toutes les recommandations des professionnels de santé qui ont bien plus d’expertise sur ce sujet que Jo et moi", écrit Daniel Radcliffe.

L’acteur cite une étude réalisée par The Trevor Project selon laquelle "78% des jeunes personnes transgenres et non binaires ont déjà été discriminées en raison de leur identité sexuelle." Pour lui, "il est clair que nous devons faire davantage pour soutenir ces personnes, au lieu d’invalider leur identité et de leur causer davantage de souffrance."