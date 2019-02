Les habitants de Progreso rendent hommage à Emiliano Sala

Dans le village natal d'Emiliano Sala, l'émotion est à son comble. Tous les habitants de Progreso se réuniront ce 16 février 2019 pour lui rendre un dernier hommage dans le gymnase où il s'entraînait. "Nous voulons lui donner les adieux qu'il mérite", affirme le président de son ancien club de football. Des représentants des clubs de Nantes et Cardiff y seront également présents.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.