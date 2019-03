Les internautes troublés par la photo du "sosie américain" de Denis Brogniart, l'animateur s'en amuse

Un aigle sur la main, un jogging noir et jaune et un match de football américain. Voilà comment tout a commencé. Le magazine GQ a posté sur les réseaux sociaux une photo de Denis Brogniart , animateur vedette de Koh-Lanta. Enfin presque... Car cet homme sur la photo était en réalité un acteur américain, le très connu, outre-Atlantique, Will Ferrell. Il a notamment joué dans "Zoolander" et les "Rois du Patin".





Visiblement amusé par cette ressemblance troublante, Denis Brogniart a d'abord répondu par trois émojis aux messages montrant son "sosie" sur les réseaux sociaux, avant de publier ce mercredi un photomontage et un message amusant à l'adresse de Will Ferrell.