Les mariés du week-end : Jennifer Lawrence et Rafael Nadal ont dit "oui" à leurs moitiés

JUST MARRIED - L'actrice américaine et le tennisman espagnol ont profité du week-end du 19 et 20 octobre pour rassembler leurs proches et s'unir à son fiancé Cooke Maroney pour elle, et à son amour de jeunesse Maria Francesca Perello pour lui.

Deux salles, deux ambiances. Rafael Nadal et Jennifer Lawrence ont opté pour le même week-end pour organiser leurs mariages mais pas franchement la même stratégie de communication. Le premier a officialisé son union avec Maria Francesca Perello, sa compagne depuis 15 ans, sur les réseaux sociaux dimanche 20 octobre. La seconde a laissé les médias américains annoncer ses noces avec le directeur de galerie d'arts new-yorkais Cooke Maroney samedi 19 octobre.

Le roi Juan Carlos parmi les invités du champion espagnol

C'est sur le compte Twitter de son académie que le tennisman espagnol a pris la pose avec sa femme. "Félicitations ! Soyez très heureux", peut-on lire en légende d'une photo des jeunes époux prise à Majorque, l'île natale du numéro 2 mondial. La publication espagnole Hola rapporte que la cérémonie religieuse s'est déroulée en plein air au sein de la forteresse d'Albercutx, où a été tournée - pour l'anecdote - la série "The Night Manager" avec Tom Hiddleston et Hugh Laurie. Près de 350 personnes étaient présentes, dont ses "collègues" Feliciano Lopez, Albert Costa, Carlos Moya, David Ferrer, mais aussi le roi Juan Carlos et la reine Sofia.

Adele, Emma Stone et Kris Jenner en soutien de la star de "Hunger Games"

La liste des convives était tout aussi prestigieuse du côté de Rhode Island, au nord de New York, où Jennifer Lawrence a dit "oui" à Cooke Maroney. Fiancés depuis février, l'actrice de 29 ans et son compagnon de 34 ans se sont unis devant 150 happy fews parmi lesquels les actrices Emma Stone et Amy Schumer, meilleures amies de la mariée, le réalisateur David O'Russell ("Happiness Therapy", film qui a valu son Oscar à JLaw), la comédienne Sienna Miller, la chanteuse Adele ou encore la matriarche du clan Kardashian Kris Jenner, dont la star du jour est totalement fan.

Si les invités ont été photographiés à leur arrivée au lieu de réception, les mariés se sont plutôt faits discrets. C'était sans compter sur TMZ qui a réussi à immortaliser le couple lors de la soirée. Certes, c'est très flou mais on devine le chignon de Jennifer Lawrence ainsi que le haut de sa robe qui a été dessinée par Dior, croit savoir People qui lève aussi le voile sur une partie du menu (poisson fumé, boeuf cuit au barbecue et food truck de burgers pour ceux que ça intéresse). Signe que certains participants à la fête n'ont pas su tenir leur langue.