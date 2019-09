"Les mecs, il faut vraiment aller chez le docteur" : Rod Stewart révèle avoir lutté en secret contre un cancer de la prostate

PRÉVENTION - Le rockeur britannique anobli par la reine a profité d'une collecte de fonds organisée ce week-end dans le Surrey pour révéler qu'il était désormais guéri d'un cancer de la prostate dont il n'avait encore jamais parlé. L'occasion pour le musicien de 74 ans d'inviter les hommes à effectuer des check-up réguliers.

"Nous n'avons aucun doute sur le fait que la décision de Sir Rod de rendre public de son combat contre la maladie va avoir autant d'effet" que celle d'autres personnalités ayant fait de même, souligne dans un communiqué le président de Prostate Project, Tim Sharp. Le comédien Stephen Fry avait annoncé l'an dernier qu'il luttait contre un cancer de la prostate, cancer le plus mortel chez les Britanniques. Plus de 47.000 hommes sont diagnostiqués tous les ans outre-Manche. La maladie tue un homme toutes les 45 minutes, "soit plus de 11.000 hommes par an", insiste l'association.