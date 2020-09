Les obsèques de Juliette Gréco auront lieu le 5 octobre à Paris

Au cours de sa carrière de plus de 60 années, elle a interprété les plus grands, de Vian à Prévert, en passant par Aznavour et Gainsbourg. Elle avait aussi travaillé avec Léo Ferré mais aussi plus récemment Olivia Ruiz et Benjamin Biolay. En parallèle à la chanson, elle s’était aussi lancée dans une carrière d’actrice. Elle a tourné au cinéma pour Julien Duvivier (Au royaume des cieux, 1949), Jean-Pierre Melville (Quand tu liras cette lettre, 1953), Jean Renoir (Elena et les hommes, 1955), mais aussi dans Les Racines du ciel de John Huston (1958) et Drame dans un miroir de Richard Fleisher (1960).

Mais c’est à la télévision qu’elle obtient son rôle le plus populaire en interprétant le personnage Belphégor dans le feuilleton du même nom, en 1965. Sa disparition a suscité de nombreux hommages, dont celui du président Emmanuel Macron qui a salué la "muse de Saint-Germain-des-Prés": "Son visage et sa voix continueront à accompagner nos vies", a-t-il ajouté.