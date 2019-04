Les Spice Girls rejoignent la collection des "Monsieur Madame" avec des personnages à leur effigie

Elles appartiennent à un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Alors les Spice Girls jouent leur va-tout en s'adressant à la jeune génération. Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie C et Mel B ont dévoilé mardi 30 avril leurs doubles colorés qui rejoignent la collection culte des "Monsieur Madame" de Roger Hargreaves. Madame Ginger, Madame Baby, Madame Scary et Madame Sporty ont chacune droit à leur histoire.





La première est "la personne la plus douce et la plus gentille que vous pourriez rencontrer", la deuxième est "déterminée et a confiance en elle", la troisième "travaille très dur et est active, quand la dernière "peut tout faire". Des qualités inspirées des personnages que les quatre chanteuses ont créés dans les années 1990. Le style est le même qu'à leur grande époque, des couettes blondes de Baby Spice aux plateforme shoes de Ginger Spice.