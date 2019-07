Les stars d'"American Pie" fêtent les 20 ans du film avec une photo de famille : attention, coup de vieux !

Aujourd'hui âgés entre 39 et 45 ans et pour la plupart parents, les sept acteurs ont connu des trajectoires différentes. Celles de Tara Reid et Chris Klein ont été déviées par des problèmes d'alcool avant de reprendre leur route, grâce à un nanar devenu culte pour l'une ("Sharknado") et à la télévision pour l'autre ("Flash"). Alyson Hannigan, déjà star grâce à la série "Buffy contre les vampires", a poursuivi avec "How I Met Your Mother" et double aujourd'hui l'une des héroïnes de la série d'animation Disney "Fancy Nancy Clancy".