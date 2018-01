"Les Télétubbies" en deuil : l'acteur qui incarnait Tinky Winky est décédé

Les fans nostalgiques des "Teletubbies", cette émission diffusée sur la BBC entre 1997 et 2001 dans laquelle on suivait les fabuleuses pérégrinations de Dipsy, Laa Laa, Po et Tinky Winky, sont en deuil. Simon Shelton Barnes, celui qui se cachait sous le costume violet de Tinky Winky, est mort à l'âge de 52 ans, le 17 janvier 2018.





Un décès annoncé par la nièce de l'acteur, la comédienne Emily Atack, qui lui a rendu un bel hommage sur son compte Instagram : "Mon merveilleux oncle Simon Barnes nous a été arraché si soudainement. Le plus aimable et le plus talentueux des hommes que vous ne rencontrerez jamais. Aimé de tous ceux qui le connaissaient, et ce pour toujours."