"Les Terriens du samedi" : ému, Emmanuel Petit confie qu'il n'a pas vu sa fille Zoé depuis un an et demi

C'est une confidence à laquelle on ne s'attendait pas. Venu sur le plateau des "Terriens du samedi" sur C8 pour parler de son livre "Dernier tacle", Emmanuel Petit est revenu sur ses relations avec sa fille aînée, Zoé, fruit de ses amours avec la comédienne Agathe de la Fontaine. Alors que Thierry Ardisson lui présentait une photo où on voir la jeune fille âgée de 16 ans en compagnie du rappeur Kaaris, l'ex-footballeur a confié qu'il n'avait plus de relation avec elle.





"J'en profite pour lui faire un gros bisou, à ma fille Zoé, que je ne vois plus depuis un an et demi. Je l'embrasse très fort et j'en profite pour lui dire que je pense très fort à elle", a lancé Emmanuel Petit. Lorsque Thierry Ardisson lui demande pourquoi, il rétorque avec émotion : "Il faut lui demander à elle."