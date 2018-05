"Leurs altesses royales le duc et la duchesse de..." mais quels titres porteront Harry et Meghan Markle après le mariage ?

Il y a beaucoup de choses dont nous ne savons pas grand chose au sujet du mariage de l'année, mais celle-là commence à affoler les parieurs et les spécialistes. Non, on ne vous parle pas de la robe de la future mariée mais bel et bien du titre que pourrait porter le couple, après son mariage, le 19 mai prochain à Windsor. Car après cette date, il faudra s'habituer à les appeler "duc et duchesse de ..." et comme le veut la coutume, ils recevront ce titre de la Reine.





Actuellement, Harry est prince de Galles et, selon les spécialistes de la famille royale, il est fort probable qu'après le 19 mai, nous devions nous y faire : le couple serait renommé "le duc et la duchesse de Sussex". Un titre disponible depuis plus d'un siècle et demi. Ainsi, le prince Harry serait le tout nouveau "Duc de Sussex". Meghan Markle, elle, serait donc connue sous le nom de "Son Altesse Royale, la Duchesse de Sussex". Ça en jette, on en convient !