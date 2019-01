Lieu, date, somme en jeu... Booba dévoile les détails du combat à venir contre Kaaris

Enterrer la hache de guerre sur le ring. Faire un gros billet. Et en profiter pour occuper la scène médiatique. Tels sont les enjeux du combat annoncé entre Booba et Kaaris. Combat qui se matérialise chaque jour un peu plus. Au volant de son bolide ce jeudi, Booba a ainsi révélé qu’il avait signé le contrat. Et de tancer le rappeur de Sevran pour qu’il y appose sa signature : "Tu sais que ton album va floper, t’es pas dans le top, t’es une grosse merde, t’es en hess (en galère, ndlr). Ta seule issue, c’est la bagarre".