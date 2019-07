Lili Reinhart et Cole Sprouse, le couple phare de "Riverdale", auraient rompu

Ils étaient encore assis l'un à côté de l'autre ce dimanche lors du Comic Con de San Diego. L'humeur était bonne mais en coulisses, le cœur était forcément un peu serré. Car Lili Reinhart et Cole Sprouse, incontournables Betty et Jughead dans la série "Riverdale", se seraient séparés après deux ans de relation.





C'est en tout cas ce que rapportaient lundi 22 juillet bon nombre de médias américains. "Lili et Cole ont rompu un peu plus tôt cet été. Ils ne vivent plus ensemble cette saison", a indiqué une source proche à E! News, qui précise que les deux acteurs de 22 et 26 ans "s'entendent beaucoup mieux maintenant" que juste après la rupture. Entertainment Weekly souligne que les ex tourtereaux se sont toutefois soigneusement évités lors de la soirée organisée par le magazine en marge du Comic Con samedi soir.