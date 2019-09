Lily Allen est-elle en couple avec un acteur de "Stranger Things" ?

LOVE IS IN THE AIR - Les tabloïds britanniques sont en ce moment à l'affût des moindres photos de la chanteuse, qui se serait fortement rapprochée de l'acteur américain David Harbour. Les deux artistes ont été aperçus à plusieurs reprises ensemble, faisant naître des rumeurs de romance.

Voilà un coup de foudre qu'on n'avait pas vu venir. Celui d'une pop star anglaise et d'un acteur américain, qui fait piaffer d'excitation les tabloïds et les médias spécialisés dans l'actualité des célébrités. Lily Allen aurait retrouvé l'amour avec David Harbour, le héros de "Stranger Things", à en croire les clichés publiés depuis un mois. Les deux artistes ont d'abord été vus ensemble à la sortie d'un théâtre londonien le 4 août. Photographiés tout sourire avant d'aller dîner, la chanteuse de 34 ans et l'acteur de 44 ans ont semé le doute. "On ne sait pas s'ils sont juste amis ou s'ils se fréquentent", notait alors Just Jared, précisant que l'interprète de Jim Hopper dans la série de Netflix n'avait plus été aperçu avec sa petite amie Alison Sudol ("Les Animaux Fantastiques") depuis avril. Tiens, tiens...

Bras dessus, bras dessous lors d'un match de boxe

Trois semaines plus tard, c'est ensemble que Lily Allen et David Harbour se rendent à un match de boxe à Londres. L'interprète de "Smile" partage ce soir-là sur Instagram une photo d'elle tout sourire empruntant le métro pour se rendre à l'O2 Arena. Elle prend la pose seule mais retrouve son ami dans la salle, où les caméras de la chaîne FOX les immortalisent l'un à côté de l'autre, bras dessus, bras dessous. L'image est d'abord publiée par le site britannique Metro, qui parle de "romance naissante", puis fait rapidement le tour des réseaux sociaux.

Une "alchimie dragueuse" selon le DailyMail

Le DailyMail va plus loin en évoquant une "alchimie dragueuse". "Ils avaient tous les deux des sourires qui n'en finissaient pas pendant qu'ils parlaient durant les combats, surtout quand David avait son bras autour des épaules de Lily", affirme le tabloïd. Aucun des principaux intéressés n'a évidemment commenté les rumeurs qui les disent en couple.

L'histoire ne dit pas comment la chanteuse, mère de Ethel, 7 ans, et Marnie, 6 ans, et le comédien bientôt à l'affiche de "Black Widow" se sont rencontrés. On vous la racontera sans doute dans un prochain article...

Delphine DE FREITAS