Lily Allen et David Harbour, la star de "Stranger Things", se sont mariés à Las Vegas AFP

HEUREUX - En couple depuis l’an dernier, la chanteuse anglaise Lily Allen et l’acteur américain David Harbour ont été mariés par un sosie d'Elvis Presley, ce lundi à Las Vegas.

David Harbour et Lily Allen sont désormais mari et femme. En couple depuis plusieurs mois, l'acteur et la chanteuse se sont mariés ce lundi dans une chapelle de Las Vegas au cours d'une cérémonie célébrée par Brendan Paul, un célèbre sosie local d'Elvis Presley, révèle le tabloïd The Sun. La veille, le couple s'était procuré une licence de mariage. Depuis plusieurs mois, les tourtereaux affichaient leur bonheur sur les réseaux sociaux. L’interprète du shérif Jim Hopper dans la série Stranger Things avait confirmé leur idylle en octobre dernier, postant sur Instagram des photos costumées lors d’un séjour à Disneyland.

Depuis, ils avaient été aperçus à plusieurs reprises en public, notamment à la cérémonie des SAG Awards, en janvier.

En mai, l'interprète du tube "Smile" avait dévoilé à ses abonnés une bague en diamant avec ce commentaire : "Première règle du club des fiançailles".

Lily Allen, 35 ans, s’était mariée une première fois en 2011 avec l’entrepreneur et décorateur Sam Cooper, deux ans après leur rencontre. Ensemble ils ont eu deux filles, Ethel Mary et Marnie Rose, avant de se séparer en 2016 et de divorcer deux ans plus tard.

David Harbour, 45 ans, n’avait lui jamais été marié. Il a été brièvement été fiancé à l'actrice Maya Thayer (Will & Grace et 30 Rock), puis a été en couple avec les comédiennes Alison Sudol (Les Animaux Fantastiques) et Julia Styles (La Vengeance dans la peau).

Jérôme Vermelin