Line Papin, la compagne de Marc Lavoine, "ne voit pas" leurs 33 ans d'écart

Si elle a du mal à voir sa vie privée exhibée en couverture de Voici, elle ne s'en formalise pas plus que ça. "C’est un peu gênant, mais je ne vais pas passer mon temps à me faire du mouron. Les gens sont intelligents, ils comprennent", estime-t-elle. Père de quatre enfants (Simon, 33 ans, Yasmine 21 ans, Roman, 12 ans et Milo, 9 ans), Marc Lavoine, qui s'est séparé l'an dernier de sa femme Sarah Poniatowski après 24 ans de mariage, ne s'est pas encore confié sur cette nouvelle idylle.