Lionel Messi : qui est Antonella Roccuzzo, son amour d'enfance ?

Une belle et solide histoire d'amour. A 33 ans, Antonella Roccuzzo est la femme de Lionel Messi, le joueur argentin aux six Ballons d'or que vient de recruter le PSG. Une histoire qui dure et qui s'est concrétisée par l'arrivée de trois enfants, et un somptueux mariage en 2017 à Rosario, leur ville natale à tous les deux, située à 399 kilomètres de Buenos Aires. Mais qui est Antonella Roccuzzo, qui jusqu'ici était très célèbre parmi les femmes des footballeurs du Barça ?