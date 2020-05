Little Richard, pionnier américain du rock’n’roll, est mort à 87 ans

Il est, selon certains, rien de moins que le créateur du rock’n’roll. Il restera, pour tout un chacun, l'un de ces pionniers qui, à l'instar de Chuck Berry ou Fats Domino, ont permis, dans les années 1950, l'émergence de ce genre musical alors totalement novateur. Little Richard est mort, ce samedi 9 mai, à l'âge de 87 ans. Son fils l'a lui-même annoncé au magazine américain Rolling Stone . Les causes du décès n'ont, en revanche, pas été précisées.

L'artiste lègue à la planète une oeuvre magistrale, à commencer par son plus grand succès, datant de 1956, le mythique "Tutti Frutti". Avaient suivi, dans la foulée, de nombreux tubes, parmi lesquels "Long Tall Sally", "Rip It Up", "Lucille" ou encore "Good Golly Miss Molly".

Pour la petite, et la grande, histoire, les Beatles avaient, eux , interprété "Long Tall Sally" sur scène à presque chacun de leurs concerts. Jusqu’à ce que Paul McCartney compose la chanson "I’m Down", hommage assumé au style inimitable de Little Richard. Plus largement, au cours des quatre dernières décennies, sa musique a été reprise par de nombreux mythes du rock, de la pop et de la soul, de Michael Jackson à Otis Redding, en passant par Bob Dylan et Jimi Hendrix.

En 1986, il avait ainsi été l'un des tous premiers artistes à entrer au Rock'n'Roll Hall of Fame.