Emmanuel Carrère n’ira pas en finale du Goncourt : la faute à la polémique avec son ex-épouse ?

"Emmanuel et moi sommes liés par un contrat qui l’oblige à obtenir mon consentement pour m’utiliser dans son œuvre", y écrit l’ancienne journaliste de LCI et iTélé, qui a divorcé de l'écrivain en mars dernier. "Je n’ai pas consenti au texte tel qu’il est paru. Si je n’ai pas envoyé d’huissier, l’auteur et l’éditeur n’ignorent rien de mes difficultés et de ma détermination à faire appliquer ce contrat".