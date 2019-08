Loana "fière" de dévoiler sa nouvelle perte de poids après s'être fait "enlever les deux tiers de l'estomac"

"C'est une bataille difficile de chaque jour mais qui en vaut la peine et dont (je pense) on peut être fière ! Je continuerai à dire que c'est possible car je suis vraiment trop contente", s'enthousiasme la femme de 41 ans. Elle relaie ensuite un texte déjà partagé deux jours plus tôt, mais aussi début juillet. Loana y dit son bonheur retrouvé de pouvoir s'assumer telle qu'elle est. "Avant, je n'avais pas conscience de la chance d'avoir le corps de naïade que j'avais et maintenant, je peux dire que je m'apprécie même avec mes rondeurs", souligne celle qui désormais ne "détourne pas le regard" face au miroir.