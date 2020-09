Lorie Pester annonce la naissance de son premier enfant : "L’adversité rend les choses plus belles encore"

Si la jeune femme garde également le secret sur l'identité de son compagnon, on sait que ce dernier est déjà papa d'un petit garçon âgé de 8 ans, comme elle l'a confié lors d'une interview à Paris Match.

Lorie a profité de cette annonce pour faire passer un message d'espoir à tous ceux qui rencontrent des difficultés pour devenir parents. "Ce message est aussi pour celles et ceux qui doivent se battre pour pouvoir donner la vie. Vous dire de ne jamais perdre espoir, d’avoir foi en votre désir, jusqu’au bout. (…) Au diable les douleurs, les torrents de larmes, ces jours où l’épuisement ne vous permet plus de porter votre propre corps. Je peux vous dire aujourd’hui combien ça en vaut la peine et que finalement l’adversité rend les choses plus belles encore", conclu Lorie qui cite la chanson de Nina Simone Feeling Good.